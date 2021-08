Brand schrikt GP van Stiermarken op, Jorge Martin wint Spaans onderonsje

De GP van Stiermarken werd na 2 ronden opgeschrikt door een ongeval. Pedrosa was in de 3e bocht ten val gekomen op de Red Bull Ring en reed op de motor van de Italiaan Savadori in. Beide motoren vatten vuur.



Op een brancard werd Savadori weggedragen, gelukkig was hij bij bewustzijn. Nadat het circuit weer veilig was, werd de race weer op gang gevlagd.



Regerend wereldkampioen Joan Mir en rookie Jorge Martin vochten een nagelbijtend Spaans duel uit. Martin zocht de limieten op, werd op de vingers getikt en trok uiteindelijk aan het langste eind.



Achter de ruggen van de Spaanse kemphanen zoefde WK-leider Quartararo naar de 3e plaats. De Fransman diept zijn kloof uit in de stand. Volgend weekend staat de GP van Oostenrijk op het menu.