"Grote publiek begrijpt nu dat topsport meer dan enkel de wedstrijd is"

De Belgen mogen terugblikken op een geslaagde Olympische Spelen van Tokio. Eddy De Smedt, voormalig directeur van het BOIC, bleef voor het eerst in jaren thuis, maar kijkt positief terug op de prestaties van de Belgen. "De mensen die verwacht werden om een medaille te halen, hebben het ook gedaan", zegt De Smedt.

Eddy De Smedt, voormalig directeur van het Belgisch Olympisch Comité (BOIC), gaf voor Tokio het stokje door aan Olav Spahl, maar ook hij heeft de prestaties van de Belgen uiteraard op de voet gevolgd. "Mijn bioritme is totaal verstoord geweest." "Ik had wel verwacht dat we de medailles van Rio gingen overtreffen. Op het vlak van kanshebbers zaten we nog nooit zo goed als dit jaar." "De mensen die verwacht werden om een medaille te halen, hebben het ook gedaan. Dan denk ik aan Thiam, Derwael, Casse, Van Aert en de hockeyploeg."

De medaille van Bashir Abdi, kwam toch als een verrassing. Eddy De Smedt, voormalig directeur BOIC

"Dan heb je ook medailles die er extra bijkomen. Zoals de prestatie van Bashir Abdi vannacht. Dat kwam toch als een verrassing."

"Je hebt dan ook veel atleten die wel kans maken op een medaille, maar waar je het minder uitgesproken van verwacht. Omdat ze nog niet zoals de anderen echt gepresteerd hebben op een groot toernooi."

"We moeten voldoende aandacht geven aan mentale gezondheid"

Deze Spelen stonden ook in het teken van mentale gezondheid bij topsporters. "Je moet altijd luisteren naar de atleten en voor ze openstaan. In het BOIC is de begeleiding al voorzien, je kan er vragen voor mentale ondersteuning. Er worden initiatieven genomen, maar het blijft iets zeer persoonlijks", zegt De Smedt. "Het is goed dat het grote publiek nu ook begint te begrijpen dat het voor topsporters meer is dan gewoon je wedstrijd doen. Zij nemen jaren van trainingen en wedstrijden met zich mee."

De moeilijkheid van topsport is dat het allemaal emotie is, maar je moet die emoties ook kunnen plaatsen op moeilijke momenten. Eddy De Smedt, voormalig directeur BOIC