"Brons voor Bashir Abdi, zilver voor zijn maatje en goud voor hun vriendschap"

Het waren dé beelden van de olympische marathon. Nederlander Abdi Nageeye bleef een uitgeputte Bashir Abdi aanmoedigen om samen op het podium te staan. Met succes. De twee boezemvrienden glunderden met hun medailles tijdens de slotceremonie.

"Brons voor Bashir Abdi, zilver voor zijn maatje Abdi Nageeye en goud voor hun vriendschap. Een mooie samenvatting van de olympische marathon?", vraagt Ruben Van Gucht zich af.



"Een perfecte samenvatting", vindt een opgewekte Abdi het. "We werkten samen een goede stage af, waar we heel veel aan elkaar hadden. Op training was ik vaker de sterkste in de laatste kilometers, vannacht was het andersom."

"Mijn voorbereiding de afgelopen tien dagen waren verre van ideaal. Ik sliep niet en dat zorgde voor twijfels. Nageeye had die niet en was de frisse man. Op het moment dat ik het moeilijk had, begon hij met te motiveren. Dat hielp me enorm."