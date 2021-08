Xhaët ziet Durant schitteren in de olympische finale: "Niet af te stoppen"

"Ze konden altijd terugkeren en de VS bouwde geen definitieve kloof uit. In het basketbal kan je de laatste 3 minuten ook nooit exact voorspellen, het was duidelijk dat er bij de Fransen meer stress was dan bij de VS."

Commentator Dennis Xhaët en voormalig Belgisch speler van het Jaar in het basketbal Ronny Bayer gaven hun analyse van de finale: "De Fransen gaan over een paar uur toch beseffen dat ze een kans gemist hebben", opende Bayer.

De andere regels hadden volgens Ronny Bayer ook een effect op de wisselende prestaties van Team USA: "Jongens die de NBA-finale gespeeld hadden, moesten echt groeien in het toernooi. Met de andere basketbalregels van de FIBA mag het allemaal net wat harder zijn en daar hadden ze wat last van."

De lengte van Durant: "Eigenlijk is hij 2,14m"

De sterspeler tijdens de finale was Kevin Durant: "Of hij de beste scorer aller tijden is? Ja, misschien wel. Hij is in elk geval een flink stuk groter dan bijvoorbeeld Kobe Bryant of Michael Jordan die 1,98 meter waren. Fysiek gezien kun je Durant gewoon niet stoppen", vertelde Xhaët.

"Officieel is Durant 2,08 meter, maar ik ben 2 jaar geleden samen met Thomas Van Den Spiegel naar de NBA-finals geweest. Thomas is 2,14 meter en ze waren gewoon exact even groot."

Ook Bayer is enorm onder de indruk van het niveau dat de 32-jarige Durant haalt: "Jordan trok 3-4 man naar zich toe en dunkte dan nog een bal binnen, dat zie je niet bij Durant. Hij is zo groot en heeft een geweldige techniek, je kunt hem eigenlijk gewoon niet afstoppen."