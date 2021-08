VIDEO: PSV met scorende Belg Vertessen vernedert Ajax in Nederlandse Supercup

In België rolt de bal al enkele weken, maar ook in Nederland is het voetbalseizoen op gang geschoten. In de Nederlandse supercup nam landskampioen Ajax (dat vorig seizoen ook de beker won) het op tegen vicekampioen PSV.

De aanwezige fans in de Johan Cruijff ArenA werden echter na twee minuten al de mond gesnoerd toen het Engelse toptalent Madueke (19) de Ajax-defensie oprolde en strak binnenschoot. Op het halfuur zorgde diezelfde Madueke opnieuw op knappe wijze voor de 0-2.

Ajax stond met de rug tegen de muur en kreeg 5 minuten voor de rust nog een stevige klap te verwerken, toen Tagliafico met rood van het veld moest.

Na de rust kregen de 10 Ajacieden geen voet meer aan de grond tegen een ontketend PSV. De jonge Belg Vertessen, die aan de rust mocht invallen, liet zich nog opmerken door een kwartier voor tijd de 0-3 te maken. Een minuut voor het einde schotelde hij Götze ook nog de 0-4 voor.

PSV pakt zo zijn 13e Johan Cruijff Schaal en deelt onderweg een stevige tik uit aan rivaal Ajax. Voor de Amsterdammers was het een avond om snel te vergeten.