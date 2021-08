Van Milaan tot Londen is men zeker: Lukaku trekt naar Chelsea voor 115 miljoen

Over de transfer van Romelu Lukaku naar Chelsea wordt al dagen gespeculeerd. Volgens verschillende betrouwbare bronnen in Italië en Engeland is er vandaag een doorbraak in de onderhandelingen gekomen.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldt dat zaterdag een keerpunt was in de onderhandelingen omdat Chelsea zijn bod heeft verhoogd tot 115 miljoen euro, zonder dat er andere spelers in ruil bij betrokken zijn.

Lukaku zou gevraagd hebben zaterdag niet te moeten meetrainen en zou ook niet afreizen naar Parma, waar Inter zondag een vriendschappelijke partij speelt.

Ook de BBC en Gary Lineker weten dat een deal dichtbij is. "Exact wat ze (Chelsea) nodig hadden", schrijft Lineker op Twitter. "Een doelpuntenmaker van wereldniveau. Dit seizoen zal de de titelstrijd in de Premier League heel boeiend zijn."

Als de transfer afgerond wordt, keert Lukaku terug naar de club waar hij in 2011 al eens landde nadat hij bij Anderlecht was doorgebroken. In het VRT-programma "De School van Lukaku" vertelde de jonge Lukaku ooit dat Chelsea de ploeg van zijn hart is. Het heeft er alle schijn van dat de liefde binnenkort hernieuwd wordt.