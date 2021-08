Van Der Plaetsen doet zijn verhaal na "freak"blessure: "Wáárom is dit gebeurd?"

Vier dagen na zijn hartverscheurende blessure heeft Thomas Van Der Plaetsen voor het eerst zijn verhaal gedaan. In een uitgebreide monoloog op Twitter blikt de meerkamper terug op "het meest bekeken moment uit mijn carrière, dat ook de grootste ontgoocheling was".

"Een man gaat naar de Olympische Spelen en scheurt zijn hamstring", begint Van Der Plaatsen zijn verhaal. "Maar even serieus, dit is een enorme ontgoocheling. Ik kwam sterk, goed voorbereid, uitgerust en in topvorm naar de Spelen. Maar ik ging naar huis met een gescheurde hamstring, gekneusde knie en geraakt enkelligament."

"Een zeldzame kans verknoeien doet pijn", gaat de atleet verder. "Maar wat het meest door het hoofd spookt, is dat eruitgaan met een "freak"blessure zo haaks staat op hoe mijn jaar was..."

Het is grappig dat mijn grootste mislukking ook het meest bekeken moment uit mijn carrière is geworden. Thomas Van Der Plaetsen

"Meer dan ooit slaagde ik erin om rustig te blijven doorheen het jaar. Zelden voelde ik me opgejaagd of gestrest door de Spelen die eraan kwamen. Door al het gepraat over mentaal welzijn voelde ik me gezegend dat mijn relatie met de piste goed was."

"Maar plots word ik geconfronteerd met nieuwe vragen: waarom is dit gebeurd? Is het alles nog waard? Was er iets dat ik had kunnen doen? Kan ik aanvaarden dat deze gekke incidenten gebeuren? En dat ze mij overkomen?"

"Het is grappig dat mijn grootste mislukking ook het meest bekeken moment uit mijn carrière is geworden. En ik ben niet eens kwaad! Ik dook immers in het zand als een zalm in een stroom en landde harder dan een voetbalspeler die in de zestien duikt."

Aan al diegene die triomfantelijk sneerden dat sport niet gezond is om hun eigen gebrek aan beweging goed te praten: proficiat voor jouw olympisch niveau om dingen niet te snappen. Thomas Van Der Plaetsen

"Maar er is een grote "takeaway" van mijn val: als je pijn lijdt - geloof me, dit doét pijn - is het laatste waaraan je denkt rondrollen en kronkelen. Aan iedereen die meeleefde met mij: dankjewel om vriendelijke zielen te zijn. En aan iedereen die me beterschap wenste: ik ben jullie eeuwig dankbaar."

"Aan al diegene die triomfantelijk sneerden dat sport niet gezond is, om hun eigen gebrek aan beweging goed te praten: proficiat voor jouw olympisch niveau om dingen niet te snappen. En sorry om jullie het nieuws te brengen, maar mijn falen maakt jouw rampzalige levensstijl niet op magische wijze gezond."

"Dus wat nu? Ik onderga binnenkort een operatie en zal hard werken om terug te keren - is er een andere manier? Ik ben niet de man die de spotlights zal opzoeken, dus geen nieuws is wellicht goed nieuws. Het is lastig om de toekomst te voorspellen, maar... Ik zie jullie in Oregon (Daar vindt volgend jaar het WK Atletiek plaats, red.)."