Trotse Belgian Cheetahs: "Nu werken om in Parijs 2024 een medaille te halen"

"Na vandaag ben ik alleen nog maar gemotiveerder om te trainen. In Parijs 2024 is een medaille het doel. Deze groep heeft zeker nog veel potentieel."

Hoewel ook Camille Laus blij was met de 7e plek hield de slotloopster ook wat frustraties over aan haar eigen race. "Ik ben wel tevreden, maar toch ook wat gefrustreerd dat Femke Bol (Nederland) mij in de laatste rechte lijn nog inhaalde."

De sterke prestaties van de Cheetahs in Tokio doen alvast het beste vermoeden voor de toekomst. "We zijn nog maar net begonnen, maar deze Spelen zijn een inspiratie voor de komende jaren. Het is een leuke motivatie en nu weten we voor wat we moeten werken."

"We zijn zeer tevreden met onze prestatie en het Belgische record", zei Paulien Couckuyt . "In een finale is natuurlijk alles mogelijk en daarom hoopten we wel stiekem op een medaille. Maar dat is natuurlijk echt een droom."

Naomi Van Den Broeck hield zich goed staande als eerste loopster. "Vandaag had ik toch iets meer stress dan in de reeksen, maar het was een fantastische ervaring. Ik heb mijn best gedaan om de ploeg in een goede positie af te zetten."

"Het is fantastisch om het Belgische record nog eens te verbeteren. We zijn dan ook heel blij met deze prestatie."





Vooraf maakte Imke Vervaet zich wat zorgen over de vermoeidheid, maar daar was in de finale niets van te merken. "Zelf was ik een beetje bang dat de tank leeg zou zijn, maar dat viel behoorlijk goed mee."

"Het enige wat in mijn hoofd zat, was om in het pak te blijven zodat Camille en Paulien ook nog hun ding konden doen. Dat is vrij goed gelukt denk ik. Het is ook mooi dat we het Belgische record opnieuw verbeteren. Een 7e plek was het hoogst haalbare, want als je kijkt naar de tijden hadden we echt niet beter kunnen doen."