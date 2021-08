Teleurgestelde Tornados: "Nog eens een 4e plaats, dat doet pijn"

Belgian Tornados lopen naar 4e plaats in de finale van de 4x400m, goud voor de VS

"Dit is hard, heel hard", zei Kevin Borlée. Hij was nog niet klaar om te horen dat ook plaats 4 bijzonder mooi is. "Dit is mijn 3e vierde plaats op de Spelen. We gaan alsmaar sneller, maar we worden niet beloond. Dat is sport, jammer genoeg."

"We hebben er echt voor gestreden, we hebben onszelf niets te verwijten. Dit is de enige medaille die we niet hebben, wrijf het er nog eens in. Ik heb vandaag door de pijn gelopen, maar het leverde niets op. De trots komt misschien later nog, maar vandaag zijn we echt teleurgesteld."

Ook broer Dylan Borlée was zichtbaar ontgoocheld. "Ik heb niet veel te zeggen, dit doet pijn. We werken hier jaren voor en met zo'n chrono dan toch vierde worden... We worden geklopt door drie ploegen die beter waren. Ik heb alles gegeven, de ploeg ook. We wilden hier iets rapen en er was veel druk. Ik ben trots op de ploeg."

Alexander Doom moest invallen voor Jonathan Borlée. Hij deed het uitstekend op zijn eerste Spelen. “Ik ben redelijk tevreden, maar die 4e plaats is zuur. Ik heb altijd in die medaille geloofd, zeker met Kevin als slotloper. Het was net niet. Het is dubbel. Ik ben blij dat ik drie keer heb mogen lopen en me heb kunnen bewijzen, maar plek 4 is zuur."