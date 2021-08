Sterke Sifan Hassan knalt naar volgende gouden medaille op de 10,000 meter

Het was de Ethiopische Letesenbet Gidey die na 5 kilometer begon met het tempo te bepalen. De groep dunde razendsnel uit en enkel de Keniaanse Hellen Obiri kon samen met Sifan Hassan en de Bahreinse Kalkidan Gezahegne nog volgen.

In het ultieme slot kraakte Obiri, Gezahegne en Hassan beten zich vast in het spoor van Gidey. De Ethiopische voelde dat er niet veel meer in de tank zat in het slot en hoopte nog op een overname, maar daar deed Hassan niet aan mee.

In de laatste 200 meter ging ze op en over Gidey en sprintte ze naar goud. Gezahegne nam uiteindelijk vrede met zilver, Gidey veroverde het brons.