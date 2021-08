Sputterend schieten, maar subliem schermen levert Brit vijfkampgoud op

De moderne vijfkamp is een geesteskind van baron Pierre de Coubertin, de grondlegger van de moderne Olympische Spelen. De vijf disciplines omvatten volgens hem alle skills die een soldaat moest hebben als hij achter de vijandelijke linies belandde. Wat in gevechtssituaties van pas komt, moest uiteraard ook in een sport gegoten worden.

In de eerste drie disciplines (200 meter vrije slag zwemmen, schermen tegen elke opponent tot één winnende stoot en een jumpingparcours afleggen) worden punten verdiend, die de startvolgorde voor de afsluitende gecombineerde schiet-loop-proef bepalen. Wie daarin als eerste de finishlijn overschrijdt, is de ultieme sporter. Of was het soldaat?