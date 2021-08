Sprintloods Mørkøv oogst eindelijk zelf eens: "Lefevere steunde me in mijn droom"

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) kaapte in de Tour vier ritzeges weg. De Brit hoefde tijdens zijn successprints telkens slechts 7 seconden met zijn neus in de wind te sprinten, met dank aan zijn fenomenale lead-out Michael Mørkøv.

De 36-jarige Deen offert op de weg steevast zijn eigen kansen op in de sprinttrein, maar mocht in Tokio zelf eens op het podium blinken na een gouden ploegkoers. "Ongelofelijk", stamelde hij.

"Ik heb hier wel enkele jaren op moeten wachten. Ik had in 2008 al eens de kans om mee te doen aan de olympische ploegkoers. Toen werd ik 6e met Alex Rasmussen. Daarna werd het van het olympische programma gehaald."

"Sinds het in 2016 weer een olympische discipline is, is het een groot doel van mij. Toen ik een contract tekende bij Deceuninck-Quick Step steunde Patrick Lefevere me in mijn droom. Ik moet mijn Belgische werkgever dus bedanken."