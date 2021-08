Ronald Gaastra stapt uit het zwemmen: "Een degoutant gevoel gekregen"

De 62-jarige Ronald Gaastra begeleidt al decennialang Belgische zwemmers.



In 1989 kwam de Nederlander bij de Vlaamse Zwemfederatie terecht. Gaastra loodste Frédérik Deburghgraeve naar olympisch goud in Atlanta 1996. Hij nam ook onder meer Pieter Timmers onder zijn vleugels, die in Rio viceolympisch kampioen werd op de 100 meter vrije slag.



De laatste tijd werd het water tussen Gaastra en de Vlaamse Zwemfederatie dieper en dieper.



Zo reageerde Gaastra vol onbegrip op het verwachtingspatroon van Pieterjan Vangerven, de voorzitter van de Vlaamse Zwemfederatie. Die sprak in een interview in april de doelstelling uit om met 4 Vlaamse zwemmers naar de Olympische Spelen te trekken.



"Ons doel op lange termijn is om 4 zwemmers op de Spelen te krijgen", reageerde Gaastra toen gepikeerd. "Maar er is nu een verwachtingspatroon gecreëerd, door de media en de voorzitter, waarbij we plots nú al afgerekend worden op dat doel."



"Ik ben een beetje boos en gepikeerd omdat dit doelstellingen zijn waar een jaar geleden niemand over sprak. En nu moet dat ineens wel gebeuren?" Uiteindelijk haalden 2 zwemmers Tokio: Louis Croenen en Fanny Lecluyse.