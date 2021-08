Red Lions en Thiam zijn vertrokken: "Moment delen met mensen die ons steunen"

Felix Denayer: "Moeilijk in te schatten wat we kunnen verwachten"

"Het is leuk dat we dit achter ons kunnen laten. We zijn heel benieuwd hoe we in België ontvangen zullen worden. Het is moeilijk in te schatten wat we kunnen verwachten. Dat was met het WK in 2018 ook zo. Toen waren we echt overweldigd door de emoties. Ik ben heel benieuwd."

"Het was vroeg opstaan deze ochtend", verklaart de kapitein. "Maar we zijn blij dat we naar huis kunnen gaan."

Loïc Luypaert: "Het wachten is voorbij"

Ook Loïc Luypaert kan niet wachten om weer thuis te zijn. "Het is even in de rij staan en dan het vliegtuig op", zegt Luypaert vol ongeduld. "Ik ben blij dat we naar huis kunnen. Het wachten is voorbij. We kunnen het eindelijk delen met de mensen die ons gesteund hebben."



"Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Net als met het EK is er vanalles georganiseerd. We gaan het gewoon beleven met z'n allen. We zullen zien hoe het vordert, maar ik heb er zin in."



Voor de Red Lions is de ontvangst thuis een leuke afsluiter van een schitterend toernooi. "Het is mooi dat we dat moment kunnen delen met de mensen die ons al die jaren gesteund hebben, dat is het belangrijkste voor ons."