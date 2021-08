Red Lion Wegnez denkt al na over de toekomst: "Moeten nog werken na de carrière"

Een gouden medaille en eeuwige roem. De Red Lions revancheerden zich in stijl na het mislopen van het goud in Rio. Onze nationale hockeymannen behoren al jaren tot de absolute wereldtop in het hockey. Maar kunnen ze er ook van leven? "Als prof kan dat", zegt Victor Wegnez.

"Maar je kan het wat vergelijken met een normale job. Je moet keihard werken. Maar het is niet zo dat we na onze carrière niets meer hoeven te doen. We moeten nog gaan werken. Het is niet zo dat we 4500 euro per maand verdienen, dat ligt eerder rond de 2500 euro."

Wegnez is al volop bezig met wat hij na zijn carrière wil doen. "Ik ben afgestudeerd als sportnutritionist", vertelt hij trots. "Dat was niet makkelijk te combineren met het hockey, maar het is me wel gelukt."