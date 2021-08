Paralympiër Laurens Devos: "Grootste concurrent zal Australiër zijn"

"Lin kwam in Rio nog uit voor China, maar door omstandigheden is dat nu Australië", weet Devos. "Ik ken de exacte reden daar niet voor. Hij is ook nummer twee van de wereld, maar ik ben nummer één."

Vijf jaar geleden won tafeltennis Laurens Devos als vijftienjarige nog goud in het tafeltennissen. Ook dit jaar hoopt de nummer 1 van de wereld een medaille mee naar huis te nemen. Daarvoor zal hij wel eerst de Australiër Ma Lin, zijn grootste uitdager, opzij moeten zetten.

"Iemand met één oog? Nee, dat heb ik nog niet gezien"

Bij de Paralympische Spelen wordt er in klassen gewerkt, op basis van je beperking. "Klasse 1 tot 5 zit in een rolstoel", legt Devos uit. "En dan heb je 6 tot 10, waarbij 6 het zwaarst gehandicapt is als je kan staan, en 10 het minst."

"Ik zit in de staande klasse, in klasse 9. Mijn beperking is hemiplegie, een hersenverlamming langs rechts, waardoor ik minder stabiliteit heb aan mijn rechterkant, ook minder kracht."

Wie kan je nog terugvinden in klasse 9? "Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn zonder onderarm", zegt Devos. "Iemand met één oog? Nee, dat heb ik nog niet gezien. Maar ik ben ook geen classificator, ik ben tafeltennisser."