Noorwegen laat Rusland in het zand bijten in de finale van het beachvolleybal

Zand erover. Het olympische beachvolleybaltoernooi zit erop. Vandaag keek het Noorse duo Mol/Sorum in de slag om goud in de ogen van de Russen Stojanovski en Krasilnikov.



Het Noorse duo nam de Russen meteen op de korrel. In de eerste set waren Stojanovski en zijn kompaan de volle 18 minuten op achtervolgen aangewezen. De Noren werkten die eerste set netjes af met 21-17.



De finale was geen lang leven beschoren, want in het tweede kwart hadden de Noren weer de bovenhand. Met een score van 21-18 blikten ze de finale al na 40 minuten in.



De Noren werden vorig jaar al uitgeroepen tot dé sportploeg van hun land. Welke prijs gaan ze nu in ontvangst mogen nemen bij aankomst in Oslo?