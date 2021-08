Nog één keer vooruitblikken: marathon en omnium sluiten Olympische Spelen af

Sportliefhebbers, blijf vannacht gerust iets langer wakker om nog even te genieten van de Olympische Spelen. Nog één keer komen de beste atleten ter wereld in actie. De Belgische marathonlopers willen zich tonen in de straten van Sapporo, Lotte Kopecky rondt de Spelen af op de piste. Dit zijn de ones to watch voor dag 16.