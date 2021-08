Masterclass Durant bezorgt Team USA vierde olympische titel op rij

Frankrijk, onder leiding van NBA-ster Rudy Gobert, liet meteen zien dat het zijn plekje in de finale verdiende. De Fransen begonnen sterk en maakten meteen een kloofje. Durant en co. moesten vol aan de bak, maar stelden al voor het einde van het eerste kwart orde op zaken: 18-22.

Geen LeBron James op de Spelen, dus waren alle ogen gericht op sterspeler Kevin Durant. De Amerikaan wou zijn derde gouden medaille op rij pakken. Daarvoor moest de VS wel eerst Frankrijk opzijzetten, dat in de halve finale nog het Slovenië van Luka Doncic naar huis had gestuurd.

Vierde goud op rij voor Team USA

De Fransen hadden moed geput uit dat sterke slot en domineerden onder de ring. De nervositeit steeg bij het Amerikaanse sterrenensemble. Gobert stuwde zijn manschappen vooruit en dat loonde. Het verschil werd teruggedrongen naar drie punten.



Frankrijk rook bloed, maar dankzij het vele balverlies bij de Fransen groeide de voorsprong van de Amerikanen toch weer tot 10 punten.



De VS leek zo comfortabel op weg naar het goud, maar Frankrijk maakte het in het slot toch nog spannend. In een alles-of-niets-poging kwamen ze nog bijzonder dicht. Maar te veel missers, vooral vanop de vrijworplijn, zorgden ervoor dat de VS alsnog comfortabel de zege wist te pakken. Eindstand: 82-87.



De Verenigde Staten mogen zo een nieuwe olympische titel aan hun palmares toevoegen. Voor Team USA is het al de vierde gouden medaille op rij in het basketbal en de 16e in de geschiedenis.