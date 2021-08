Marathonloopster Verbruggen na 49e plek: "Eindelijk mag ik die tattoo zetten"

"Ze wisten al langer dan vandaag dat het zo warm zou zijn. Als ze dat iets vroeger hadden gezegd, was ik er misschien beter op voorbereid. Maar het was voor iedereen zo, we hebben ons allemaal moeten aanpassen."

Gisteren pas werd er door organisatie beslist dat het startuur een uur vervroegd werd. "Ik dacht dat het een grap was", vertelt Verbruggen. "Maar ik kreeg van een aantal vriendinnen hetzelfde bericht. Dan zal het toch waar zijn, dacht ik. Ik wou net in mijn bed kruipen."

Hanne Verbruggen wist zich nog net in de top 50 van de marathon te lopen. Een knappe prestatie van de 28-jarige. "Ik voel me eigenlijk nog fris", zei een zichtbaar tevreden Hanne Verbruggen aan de finish. "Maar de warmte heeft veel met mijn lichaam gedaan."

"Tevreden, maar had liever wat meer vooraan geëindigd"

Bij aanvang van de Spelen was de ambitie duidelijk voor Verbruggen: de marathon uitlopen. Opzet geslaagd dus.



"Als ik sommige mensen hier zie, dan zie ik er nog goed uit", lacht de marathonloopster. "Het was nu aangenamer om te lopen. Gelukkig ben ik al binnengekomen, want het wordt hier alsmaar warmer."

Verbruggen startte sterk, maar viel tegen het einde toch wat terug. "De bedoeling was om in het eerste deel trager te lopen, maar uiteindelijk is dat door omstandigheden anders uitgedraaid", weet Verbruggen.

"Ik heb ook de indruk dat ik te snel begonnen ben. Maar je weet nooit op voorhand wat "te snel" of "te traag" is. Ik ben tevreden, maar ik had toch liever wat meer vooraan geëindigd."