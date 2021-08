Malcom schiet Brazilië in verlengingen naar tweede olympische titel op rij

In de olympische finale van het voetbal bij de mannen nam titelverdediger Brazilië het op tegen Spanje. De Brazilianen gingen op zoek naar hun tweede gouden medaille op rij, terwijl de Spanjaarden de prestatie van op de Spelen in 1992 in Barcelona wilden herhalen.

Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de wedstrijd. De eerste echte kans was voor Spanje. Na een heet standje voor het doel van Santos, vermeed de Braziliaan Carlos nipt een owngoal.

Op het halfuur kwam de Braziliaanse spits Cunha hard in aanraking met de uitgekomen Spaanse doelman Unai Simon. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm en de Brazilianen kregen een penalty. Richarlison kon vanaf de stip zijn 6e doelpunt van het toernooi maken, maar schoot de bal over het doel.



De bitsige duels stapelden zich op, maar net voor rust vond Brazilië dan toch een gaatje in de Spaanse defensie. Cunha zette de Brazilianen op een 1-0 voorsprong.