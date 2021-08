LA Lakers houdt coach Frank Vogel langer aan boord

Frank Vogel leidde de Lakers in 2020 naar de NBA-titel, na een 4-2-zege tegen Miami Heat in de finale. In 2019 zette hij zijn handtekening onder een driejarig contract bij de club.



Afgelopen seizoen werden de LA Lakers in de 1e ronde ronde van de play-offs uitgeschakeld door Phoenix Suns.



Voor Vogel in Californië terechtkwam, coachte hij de Indiana Pacers (2011-16) en Orlando Magic (2016-18).