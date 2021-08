Koeman zwaait Messi uit: "Jouw werkethiek maakt van jou beste speler ter wereld"

Een van de gemakkelijkste beslissingen in zijn eerste seizoen bij Barcelona was voor coach Ronald Koeman om de naam van Lionel Messi in te vullen op het wedstrijdblad. Een luxe die hij niet meer heeft nu de contractonderhandelingen zijn stopgezet.

"Het is nog altijd moeilijk om te geloven dat je niet meer voor Barcelona zal spelen", schrijft Koeman op Twitter. "Bedankt voor alles wat je voor onze club hebt gedaan."

"Ik heb er echt van genoten om een volledig seizoen met je samen te werken. Ik ben onder de indruk van je werkethiek en je drang om te winnen. Het maakt van jou de beste speler ter wereld."

"Ik wens jou en je familie het beste voor de toekomst." Waar de toekomst van Messi ligt, is nog niet duidelijk. PSG heeft interesse om de Argentijn naar Parijs te lokken, maar de deal is nog niet rond.

Morgen houdt Messi een persconferentie op Camp Nou om afscheid te nemen van de Catalaanse supporters.