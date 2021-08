Knock-out! Braziliaan Sousa ondergaat in finale, maar slaat op het juiste moment toe

De Braziliaan Hebert Sousa heeft misschien wel voor dé slag van het olympische bokstoernooi gezorgd. In de finale in de categorie tussen de 69 en 75 kilogram tegen de Oekraïner Oleksandr Chyzjnjak was hij op weg naar een zekere nederlaag, maar in de voorlaatste minuut van de 3e ronde sloeg hij nog toe.