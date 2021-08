Grootste dominantie in eender welke sport? Amerikaanse waterpolodames overspoelen Spanje

Als je voor aanvang van deze Spelen een gokje hebt gewaagd op Amerikaans goud in het waterpolotoernooi bij de vrouwen, zal je nu maar enkele "rosse centen" rijker zijn. Ook de bookmakers weten namelijk dat het goud de Amerikaanse waterpolospeelsters eigenlijk niet kon ontsnappen.

Voor aanvang van deze Spelen hadden ze de voorbije vijf jaar 128 van hun laatste 131 matchen gewonnen, waaronder olympisch goud in Londen en Rio, twee WK's en vijf eindzeges in de World League.

Het was dan ook serieus schrikken toen Hongarije de VS vorige week een 10-9-nederlaag aansmeerde in de groepsfase. Die schop onder hun kont kwam zo hard aan, dat de Amerikaanse dames nadien elke tegenstander met huid en haar verslonden.

Ze wonnen hun vier daaropvolgende matchen (de finale incluis) met een doelsaldo van +39. In die finale kon Spanje, dat in Londen ook zilver veroverd had en in Rio teleurstelden met een vijfde plaats, tot aan de rust een beetje bijblijven (4-7 voor de VS), maar in de tweede helft zwommen en wierpen de Amerikaanse dames hun watertrappelende opponentes naar de vernieling. De eindscore van 14-5 is veelzeggend.