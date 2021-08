Chinees duo verwijst Daley naar bronzen plek na zinderende duikfinale

Tom Daley had al succesvolle Spelen achter de rug met een gouden medaille in het synchroonduiken van het 10 meterplatform en alle aandacht voor zijn breikunstwerkjes. Maar ook individueel wou de Brit nog scoren vanaf 10 meter. Hij begon goed aan de competitie met een achterwaartse 3,5 salto die hem 98.60 punten opleverde.

Na drie sprongen stond Daley in gouden positie, maar zijn vierde sprong deed hem de das om. De Chinezen Yan Cao en Jian Yang namen het commando over. Yang eindigde zijn competitie met een hoogtepunt. Bij zijn 5e sprong kreeg hij 102.60 punten van de jury en zijn laatste sprong was een pareltje. Met een moeilijkheidsgraad van maar liefst 4.1 verzamelde hij 112.75 punten. Een monsterscore.

Maar dat volstond niet voor de gouden medaille. Zijn landgenoot Yuan Cao presteerde regelmatiger en haalde drie keer een score van meer dan 100 punten. Hij pakte zo goud. Eerder deze Spelen won hij nog zilver in het synchroonduiken vanaf 10 meter achter Tom Daley.