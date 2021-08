Baseballgoud blijft in Japan na prachtig pitchersduel

Dé grootste (honk)slag werd eigenlijk al uitgedeeld voor aanvang van het olympisch honkbaltoernooi: het Cubaanse sterrenteam - dat zich tot dusver op alle Olympysche Spelen waar baseball aanwezig was naar een medaile sloeg - kon zich niet kwalificeren. Tot overmaat van ramp vluchtte hun sterspeler de Verenigde Staten in.

Niet enkel de Cubaanse powerhitters ontbraken in Tokio, maar ook alle spelers uit de Amerikaanse MLB-topcompetitie. Die organisatie besliste geen spelers vrij te geven voor zoiets "onbenulligs" als Olympische Spelen.

Geen Mike Trout, Bryce Harper of Japanse sensatie Shohei Ohtani dus, wel alle spelers uit de Japanse competitie. Die werd wel gestaakt, om de thuisploeg zo goed mogelijk te stofferen om het goud thuis te houden.

En zo geschiedde. Na een ingewikkeld competitiesysteem vol herkansingsrondes kon de VS (met een mix van jonge talenten en uitgerangeerde MLB-veteranen) zich toch kwalificeren voor de finale, maar daarin bleek Japan, bij hande van zijn pitchers, te sterk.

De slagmannen vonden langs beide zijden amper antwoorden op het salvo fastballs, curveballs en breaking balls van de startende pitchers. In de derde inning strafte de 21-jarige Munetaka Murakami een zeldzaam foutje van de Amerikaanse werper Nick Martinez (die zijn brood verdient in Japan) af: homerun in de eerste rij van de tribunes.

In de zevende inning dreigde de VS nog eens met een loper op het derde honk, maar de Japanse "bullpen"-werpers smoorden dat gelijkmakende gevaar in de kiem. In de achtste inning verdubbelde Japan de score nog na een ondoordachte Amerikaanse worp richting het thuishonk.