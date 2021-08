Appelboom over nieuwe zwemstructuur: "Met amateurisme komen we er niet"

"Gaastra was niet onbesproken, maar bond speelde het niet netjes"

"Gaastra is geen onbesproken figuur, maar ondanks het wanbeleid dat al die jaren heerste, heeft hij toch heel wat neergezet. Nu wordt hij opnieuw bij het huisvuil gezet. De zwembond speelde het ook niet netjes, door hun nieuw plan op poten te zetten terwijl hij in Tokio aan het werk was. Dat zijn toch weer tekenen van amateurisme."

"Hij had Frederik Deburghgraeve en Pieter Timmers onder zijn hoede. Hij heeft zowat driekwart van alle olympische zwemmers hier gecoacht. In al die jaren is hij enkele malen ontslagen, maar ook telkens weer aangenomen om alles te komen redden."

Zwemcommentator Sidney Appelboom kent het Belgische zwemmen door en door en geeft duiding bij de situatie en het vertrek van boegbeeld Gaastra. "Gaastra was al vanaf de jaren 90 dé bepalende figuur in het Belgische zwemmen", opent hij.

Ronald Gaastra, al decennia lang coach van de Belgische zwemmers, maakte vandaag bekend op te stappen bij de Vlaamse zwemfederatie. Die beslissing nam hij naar aanleiding van de nieuwe nationale structuur in het zwemmen, die vanaf 1 september in werking treed.

"Er is geen structuur, dan blijf je aanmodderen"

"Waarom halen in de atletiek de Tornado's al zoveel Spelen op een rij de finale? Omdat er een structuur staat, opgebouwd na successen. In het zwemmen is er na Deburghgraeve en Timmers niets gebeurd, dan blijf je aanmodderen."

"In het buitenland doen ze het wel met knowhow van buitenaf", stelt Appelboom vast. "Australië haalde de Nederlandse coach Jacco Verhaeren erbij, in het VK en Canada hadden ze dan weer succes met Australische coaches. Er staat gewoon geen structuur in België, omdat de fondsen er ook nooit waren."

Voor het Belgische zwemmen was Tokio 2020, met slechts twee zwemmers, niet bepaald een succesverhaal. "Op dit moment staat het zwemmen in België op een heel laag pitje. Er waren maar twee zwemmers in Tokio en er komt ook niet meteen iets aan. We zullen tot 2028 moeten wachten om opnieuw wat topzwemmers te hebben."

"Men kiest opnieuw voor trainers van rond de kerktoren"

"Claes heeft heel goed gewerkt met Valentine Dumont en is een prima coach. Hij is nog jong en kan nog doorgroeien. Dirk Boets is van een oudere generatie en is ook een goede coach, maar hij heeft nog nooit een zwemmer naar de Spelen geleid."

"Iedereen verdient een kans, maar met die namen gaan we het niet redden. Het moet veel professioneler. Ik heb in Tokio mijn ogen weer uitgekeken. Als je ziet hoe professioneel de omkadering is bij sommige landen, dat is indrukwekkend. Maar in België gaan we het weer doen met - sorry dat ik het zeg - coaches van rond de kerktoren."



"Er moet expertise vanuit het buitenland komen, en ja, dat zal geld kosten. Maar ook daar zijn er nooit stappen gezet. Michel Louwagie is twintig jaar bondsvoorzitter geweest, maar er kwamen nooit extra sponsors, er is financieel nooit een plan opgezet. Olympische sport is business, met amateurisme kom je er niet meer."