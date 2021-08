Amerikaans basketbalgoud, Belgische tranen: dit moet u onthouden van de nacht van 7 augustus

Bekijk de hoogtepunten van nacht 15

1. Keniaans feestje in de marathon voor vrouwen

In warm en vochtig weer hebben de Keniaanse dames een een-tweetje gescoord in de marathon. Peres Jepchirchir kroonde zich in alle vroegte tot olympisch kampioene. Ze hield haar landgenote Brigid Kosgei achter zich. Ook mooie prestaties van de twee Belgische deelneemsters: Mieke Gorissen legde na een inhaalrace beslag op de 28e plaats, Hanne Verbruggen finishte een beetje later als 49e nog in de top 50.

2. Mieke Gorissen weent tranen met tuiten na de marathon

3. Beachvolleybalgoud gaat naar Noorwegen

In het beachvolleybal bij de heren ontvouwde zich in de finale een duel tussen strandlanden Noorwegen en Rusland, onder neutrale vlag uiteraard. Tegen de Noren was niks te beginnen. Na precies 40 minuten zat het erop: 2-0.

4. Geen kruid gewassen tegen Team USA

5. Jonathan Borlée moet passen voor de finale

6. Oost west, thuis best

De Red Lions en Nafi Thiam keren vandaag met een gouden medaille in hun koffer vanuit Tokio terug naar België.



In de late namiddag worden de olympische kampioenen in Zaventem verwacht. De hockeymannen wacht alvast een warm welkom in het centrum van Brussel.



Kapitein Felix Denayer: "Het is leuk dat we dit achter ons kunnen laten. We zijn heel benieuwd hoe we in België ontvangen zullen worden."