327,56 miljoen: Romelu Lukaku is de duurste speler ooit na 5 transfers

De kassa rinkelde in 2011 voor het eerst. Exact tien jaar geleden betaalde Chelsea al eens 15 miljoen euro voor de piepjonge Lukaku aan Anderlecht. Ondanks de mismatch boekte het drie jaar later toch een mooie winst op de spits.

Everton telde 35,36 miljoen euro neer - nadat het eerder al 3,5 miljoen huurgeld betaalde - voor Lukaku. Opnieuw drie jaar later kwam er nog een smak bij het totaal. Toen trok Manchester United stevig de geldbuidel open: liefst 84,70 miljoen euro betaalde het. Ondertussen was het transfertotaal van Lukaku al aangedikt tot 138,56 miljoen euro.

Daar kwam in 2019 nog eens 74 miljoen euro bij van Inter. Het zorgde ervoor dat Lukaku de kaap van 200 miljoen aan transfergeld doorbrak. Daar komt met zijn terugkeer naar Chelsea nu dus nog eens 115 miljoen euro bij. Goed voor een (voorlopig?) eindtotaal van 327,56 miljoen euro. Het hoogste totaal ooit.

De rest van de top 5

2) Neymar - 310,2 miljoen

Neymar Jr. is nog steeds de duurste speler aller tijden. Althans wanneer het aankomt op het bedrag dat PSG aan Barcelona betaalde in de zomer van 2017. Een slordige 222 miljoen euro legde de club uit Parijs op tafel om Barcelona buitenspel te zetten in de transferonderhandelingen. Exact het bedrag van zijn afkoopsom. De Catalaanse grootheid bracht het Braziliaanse wonderkind in 2013 voor 88,2 miljoen euro naar het Camp Nou. Goed voor een totaalbedrag van 310,2 miljoen euro.

3) Cristiano Ronaldo - 230 miljoen

Het transferverhaal van Cristiano Ronaldo begon in 2003, toen hij van Sporting Lissabon naar het grote Manchester United verkaste voor 19 miljoen euro. In 2009 werd de Portugese superster even de duurste voetballer aller tijden. Een uitzinnig Bernabeu verwelkomde Ronaldo in Madrid na een transfer waar 94 miljoen euro mee gemoeid was. Drie zomers geleden trok de aanvaller plots de deur bij Real achter zich dicht. Hij besloot bij Juventus aan de slag te gaan, dat 117 miljoen euro op tafel legde. Totaal: 230 miljoen euro, goed voor een 3e plek in dit lijstje.

4) Álvaro Morata - 189 miljoen

Alvaro Morata droomde ervan om zijn carrière uit te bouwen in de spits van Real Madrid. Een droom die even werkelijkheid werd in 2016, maar na één seizoen alweer voorbij was. Morata beproefde zijn geluk bij Juventus, Chelsea en Atletico Madrid. Die laatste club is zijn huidige werkgever. De transfercarrousel van de Spanjaard is in totaal goed voor 189 miljoen euro in zeven seizoenen.

5) Ángel Di María - 179 miljoen