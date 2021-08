"Ik dacht in het slot enkel "olympisch kampioen", maar het werd een medaille van chocola"

Dertien jaar na zijn vierde plaats op de ploegkoers in Peking (samen met Iljo Keisse), moet Kenny De Ketele weer tevreden zijn met die ondankbare vierde plaats.

"We kwamen er enorm dichtbij. Het was een heel hectische en gevaarlijke wedstrijd. Robbe kwam net niet ten val en we hebben een paar gaatjes moeten dichten", kijkt De Ketele terug op de race.

"Op het einde zat iedereen stikkapot, maar wij hadden nog redelijk wat in onze tank. Als je dan ziet hoe dichtbij je komt..."

"Vierde is mooi, het is een olympisch diploma, maar die vierde plaats had ik al. Daarvoor ben ik niet naar hier gekomen. Het is toch de ontgoocheling die overheerst."

Bij zijn olympisch debuut mocht Robbe Ghys heel lang meebikkelen om de medailles. "Ik voelde in het begin dat we heel snel zouden moeten rijden om punten te pakken. We hebben in die aanvangsfase ook onze job goed gedaan en meer punten gepakt dan we anders doen."

"Na de sprint halverwege de koers voelde ik dat het stil viel. Iedereen reed zodanig groot dat het moeilijk was om aan te zetten. Ik had al een paar keer aangegeven aan Kenny dat we moesten gaan, maar het moment kwam niet meteen."

"Toen het nog maar dertig ronden was, moesten we wel. Er zat veel in, maar we hadden een tikkeltje ongeluk dat een ploeg die niets meer te maken had met de medaillestrijd ons achtervolgt. Dat is koers!"

"We mogen onszelf zeker niets kwalijk nemen. We hebben gereden voor wat we waard zijn. Voor hetzelfde geld pakken we de Britten nog, want die zaten ook op hun tandvlees. We hebben gedaan we we moesten doen, alleen is het zuur dat het de vierde plaats geworden is."