Wil Barcelona La Liga onder druk zetten? "Zou ongelooflijke blufpoker zijn"

Waar is het fout gelopen in de onderhandelingen tussen Lionel Messi en FC Barcelona? Ik lees er allerlei theorieën over in de Spaanse pers.



Er is sprake dat de niet-komst van Messi's landgenoot Romero een reden kan zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat enige rol heeft gespeeld.



Ik lees dat het een soort tactisch steekspel zou zijn van Barcelona. Er is bijna een akkoord met CVC Capital Partners, dat is een investeringsmaatschappij die bijna 3 miljard in La Liga gaat pompen.



Daarbij komt een aantal akkoorden kijken zoals het afbouwen van de schulden. Het loon van Messi zou daar niet meer in passen.



Of het vertrek van Messi een manier is om La Liga onder druk te zetten en het akkoord met CVC Partners op te blazen?



Dat kan ik me eerlijk gezegd moeilijk voorstellen, want dan zou Barcelona ongelooflijk hoog spel en blufpoker spelen. Met de aankondiging van Messi's vertrek heeft Barcelona toch heel veel emoties losgemaakt bij Barcelona-fans over de hele wereld.



"Barcelona heeft door loon Messi 5 à 7 jaar boven zijn stand geleefd"

Het zou zomaar kunnen dat Barcelona en Messi er uiteindelijk niet zijn uitgeraakt.



Als blijkt dat Barcelona Messi moet laten gaan omdat het hem niet kan betalen door de ongelooflijk dramatisch slechte financiële situatie, dan is dat maar logisch en correct ook.



In zo'n situatie kan je ook niet de UEFA met de financial fairplay-regels onder druk zetten om toch maar iemand aan boord te houden die je niet kan betalen. Dat is in de sport oneerlijke concurrentie.



Je kan dan misschien wel treuren dat Messi straks een ander shirt aantrekt. Maar als Barcelona misschien al 5 à 7 jaar boven zijn stand leeft om Messi te kunnnen houden, dan is het vertrek van Messi de realiteit.

"Voor niemand denkbaar dat Messi ander shirt zou aantrekken"

Barcelona was de voorbije 15 jaar Messi. Het allerbeste Barcelona dat de wereld heeft gedomineerd op voetbalvlak en nieuw voetbal heeft geïntroduceerd, dat was allemaal toe te schrijven aan de uitzonderlijke en galactische kwaliteiten van Lionel Messi.



Barcelona was Messi, je kon de ene naam niet uitspreken zonder de andere. Voor niemand was het denkbaar dat Messi ooit een ander shirt zou aantrekken dan dat van FC Barcelona.



Messi was bijna meer Barcelonees dan Argentijn. Het is wellicht het meest idyllische voetbalhuwelijk dat we ooit hebben gekend in de geschiedenis van het internationale voetbal.



In alle trofeeën die Barcelona de voorbije 15 jaar heeft gewonnen, heeft Messi een gigantisch groot aandeel gehad. Hij was efficiënt, een lust voor het oog en kan nog altijd dingen die anderen niet kunnen.



"Misschien toch geen slechte zaak voor Barcelona"

Het is misschien voor Barcelona uiteindelijk toch geen slechte zaak dat het Messi heeft laten vertrekken.



Ten eerste op financieel vlak, want met dat loon van Messi kan je wel een paar andere spelers vergoeden.



Zolang Messi rondliep op Camp Nou, draaide alles rond Messi. Hij bepaalde alles. Een transfer zou niet doorgaan zonder dat Messi zijn goedkeuring had gegeven. Ook op het veld bepaalde hij alles. De ploeg voetbalde nu eenmaal in functie van zijn beste speler.



Maar als Barcelona een nieuw tijdperk wil ingaan, dan is het misschien geen slechte zaak dat er een tijdperk wordt afgesloten.



Misschien zal er nu een nieuwe vedette opstaan, al zal die niet van het niveau van Lionel Messi zijn.



Wanneer de fans van Barcelona hun laatste tranen hebben geplengd, dan is dat misschien de start voor iets nieuws bij FC Barcelona.