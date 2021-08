Wat na de Gouden Generatie? "Paar jongens vervangen, maar er komt talent aan"

Als de Red Lions iets teweeg hebben gebracht, dan is het wel de aandacht voor de sport. Waar er goed 15 jaar geleden nog 15.000 leden waren, zijn dat er nu meer dan 50.000. En die vijver blijft groeien. Dat is alleen maar positief voor het Belgisch hockey.

"De sport is de laatste 15 jaar spectaculair gegroeid", wist ex-Red Lion en cocommentator Manu Leroy te zeggen in Van hier tot in Tokio. "Uiteindelijk leeft die sport bij gratie van de media-aandacht die ze krijgt. De plaatsing voor de Spelen in 2008 heeft alles in gang gezet."

"Plots was er geld van het BOIC en kon het BeGold programma uitgerold worden. Vanaf dan was het eigenlijk stap voor stap beter worden en de jeugd ook klaarmaken om op hetzelfde niveau te presteren."



"Daarom hebben ze nu ook elke keer 2 à 3 jonge gasten die komen aansluiten. Als er een paar stoppen na dit toernooi of Parijs, dan zullen er weer anderen klaarstaan."