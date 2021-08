Teleurgestelde Kopecky en D'hoore na ploegkoers: "We hadden er meer van verwacht"

De ploegkoers liep op een sisser af voor D'hoore en Kopecky. "In het begin van de wedstrijd hadden we het moeilijk. We zaten op een kleinere versnelling dan de rest, maar normaal konden we er in het tweede deel van de wedstrijd wel doorkomen met die versnelling", zegt Kopecky.

"We rijden dan mee in de vlucht in het tweede deel, dat was perfect. Als we daar een ronde namen op het peloton, deden we mee voor brons. Maar in de aflossing maken we een fout en was onze koers gedaan. We hadden er veel meer van verwacht."

Ook al hadden de Belgen geen punten gescoord in de beginfase toch zag Kopecky nog kansen. "In dat groepje zaten ook de Denen en die zijn nog tweede geworden. Met een ronde extra stonden we op 22 punten, de derde plek had uiteindelijk maar 26 punten."

"Ik ben vooral ontgoocheld, want we kamen niet naar hier voor een 10e plaats." Zondag mag Kopecky het nog eens proberen in het omnium. "De conditie zit goed, ik moet dus snel de knop omdraaien."