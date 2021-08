Straf! Ultraloper Karel Sabbe liep maandlang 2 marathons per dag door de Alpen

Zo snel mogelijk 2.650 kilometer afleggen door de Alpen, dat was de uitdaging voor Karel Sabbe.



De startplek van zijn uitdaging was Triëst (in Italië), de eindbestemming was Monaco. Sabbe begon op 7 juli aan zijn onderneming en doorkruiste liefst 8 landen op de Via Alpina, het wandelpad dat hij volledig afliep.



Op dag 6 belandde Sabbe in een zwaar onweer. Net toen de storm losbrak, vond hij onderdak in een berghut.



Om een nieuwe onweersbui voor te blijven besloot Sabbe om op dag 17 de nacht door te doen.

Na 30 dagen 8 uur en 57 minuten bereikte Sabbe het eindpunt in Monaco. Gemiddeld liep hij dagelijks ongeveer 2 marathons per dag (85 km) en trotseerde hij telkens 4.800 hoogtemeters.



Daarmee blies hij de vorige recordhouder, die er ruim 44 dagen over deed, weg van de tabellen.

"Het was een voorrecht om op dit prachtige parcours te mogen lopen", reageerde Sabbe na zijn geweldige prestatie. "Een hele maand lopen op deze ongelooflijke wandelpaden was een ware ontdekkingsreis."