Snelle Est Martin Laas vloert Kristoff en co in Noorse Arctic Race

Donderdag verkeek het sprintende peloton zich tijdens de openingsrit nog op vluchter Markus Hoelgaard. In rit 2 zou het peloton zich niet opnieuw laten ringeloren.

Tijdens de rit waren het een trosje Belgen die zich in de kijker reden: Oliver Naesen, Jimmy Janssens, Cedric Beullens en stagiair Ceriel Desal kregen het gezelschap van de Noor Fredrik Dversnes.

Janssens en Dversnes probeerden het in de glooiende finale nog even met twee, maar werden op 5 km van de meet weer gegrepen. Op Fins grondgebied kwam de aangekondigde massasprint er en daarin toonde Martin Laas zich de snelste.

De Est van Bora-Hansgrohe bleef nipt Alexander Kristoff voor, Danny van Poppel werd derde. Belgen Arne Marit en Tom Devriendt toonden zich met een 6e en 7e plaats. Kristoff neemt door de bonusseconden de leiderstrui over van Hoelgaard.

Voor de 27-jarige Laas is het meteen zijn mooiste zege uit zijn carrière, zo bevestigde hij ook na de finish. "Dit is mijn grootste zege. Op 5 kilometer van de meet had ik nog krampen en wist ik niet of ik kon sprinten. Maar onze lead-out was fantastisch. We hebben onze kans gegrepen."