Schermen, zwemmen, paardrijden, lopen en schieten: Britse French beheerst het allemaal

De moderne vijfkamp is een geesteskind van baron Pierre de Coubertin, de grondlegger van de moderne Olympische Spelen. Deze vijf disciplines omvatten volgens hem alle skills die een soldaat moest hebben als hij achter vijandelijke linies belandde. Wat in gevechtssituaties van pas komt, moest uiteraard ook in een sport gegoten worden.

In de eerste drie disciplines (schermen tegen elke opponent tot één winnende stoot, 200 meter vrije slag zwemmen en een jumpingparcours afleggen) worden punten verdiend, die de startvolgorde voor de afsluitende gecombineerde schiet-loop-proef bepalen.

Vooral het paardrijden is een gevreesde discipline, want elke deelnemer krijgt per loting een paard toegewezen van een opponent. Na slechts 20 minuten voorbereidingstijd moeten de deelnemers een jumpingparcours afleggen. Het komt er dus op aan om de beste paardenfluisteraar in jezelf boven te halen.

Die connectie maken met haar paard lukte Annika Schleu allerminst. Na het schermen en zwemmen stond de Duitse riant aan de leiding, maar haar eufemistisch genaamde paard Saint Boy besliste haar niet te gehoorzamen. In tranen en zonder punten verliet ze de competitie.