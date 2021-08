Red Lions vierden titel met episch feestje: "Af en toe toch ook watertje drinken"

De ket uit Molenbeek mag zich samen met zijn ploeg binnenkort ook opmaken voor een waar heldenonthaal in Brussel na hun gouden prestatie in Tokio. "De hereniging met de supporters zal deugd doen."

Veel details over het feestje wil hij niet geven: "Wat in Tokio gebeurt, blijft in Tokio. Dat is beter voor Hendrickx", knipoogt Wegnez. De grootste drinker van de ploeg kan hij wel verklappen. "Dat is Nicolas De Kerpel. Hem heb ik vandaag nog niet gezien."

Wegnez windt er alvast geen doekjes om: het kampioenenfeest gisteren was stevig. "We hebben veel alcohol gedronken, maar je moet slim zijn en ook een beetje water drinken voor het slapengaan. Maar ik voel het wel."

Normaal zou ook Alexander Hendrickx mee aanschuiven in de Facebook Live, maar hij was duidelijk nog niet hersteld van het feestje. "Volgens mij heeft hij te veel gedronken, hij slaapt nog", legt Victor Wegnez uit.

Wegnez: "Die retake was volgens mij bullshit"

Wegnez kwam ook nog even terug op de retake tijdens de shoot-outs. "Dat was bullshit. Volgens mij was het een verkeerde beslissing, maar het was wel leuk om twee keer olympisch kampioen te worden."

"Onze keeper Vanasch maakte daar het verschil. Na het EK hebben we echt hard getraind op onze shoot-outs. We weten dat we op Vanasch kunnen rekenen op zulke momenten."

Na de wedstrijd barstte coach Shane McLeod in tranen uit, ook Wegnez beseft welke rol hij gespeeld heeft. "McLeod is als een vader voor mij. Het was fantastisch om op die manier afscheid te nemen van hem."

"We zijn één grote familie bij de Lions", besluit Wegnez.