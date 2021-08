Ploegmaats zwaaien Messi uit: "Elke jongen droomt ervan om met jou te spelen"

Het afscheid van Lionel Messi bij Barcelona laat ook in de Catalaanse kleedkamer zijn sporen na. Voor de 18-jarige Ansu Fati was Messi een jeugdheld. "Ik wil je bedanken voor de voorbije twee jaar", schrijft hij. Ook Busquets nam afscheid van zijn maatje. "We zijn hier 13 jaar samen opgegroeid."