Parijs 2024 wil zondag stunten met grootste vlag ooit op Eiffeltoren

De Spelen in Parijs zijn nog niet begonnen of het eerste wereldrecord is al bijna een feit. In Parijs willen ze op zondag, bij de overhandiging van de olympische vlag, de grootste vlag ooit hijsen op de Eiffeltoren. "Ze is ongeveer een voetbalveld groot", zegt Tony Estanguet, de voorzitter van het organisatiecomité.