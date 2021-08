Lions-tegenstander breekt bubbel om verdriet te verdrinken: "We zijn beschaamd"

Daarvoor verlieten er enkele spelers even het olympisch dorp op zoek naar drank in de dichtsbijzijnde winkel, wat niet toegelaten is volgens de strenge voorschriften in Tokio.

"Begrijp de teleurstelling, maar zijn duidelijk geweest over de verwachtingen van het team"

Hoewel de Australische hockeymannen mondmaskers droegen en negatief testten op Covid, is Ian Chamberlain, delegatieleider van de Australiërs, niet te spreken over het voorval.



"Hoewel ik de teleurstelling van de spelers begrijp na hun verlies in de wedstrijd om de gouden medaille, zijn we overduidelijk geweest over de verwachtingen van dit team terwijl we in Tokio zijn", zei Chesterman bij het Australische Seven News.



"De regels zijn er om het team veilig te houden en om onze toewijding aan de organisatoren van de Spelen en aan het Japanse volk te behouden."



Ook hoofdcoach Colin Batch reageerde teleurgesteld op de nachtelijke escapades van zijn team. "We zijn beschaamd", zei Batch. "Maar ze hebben zich onmiddellijk verontschuldigd voor hun gebrek aan nadenken en de impact die het heeft gehad op het team."