Lionel Messi en PSG: hoe realistisch is een mogelijke transfer naar Parijs?

Ambassadeur voor WK in Qatar?

De verleiding is dus groot om toe te slaan, maar volgens L'Equipe is de piste Messi "weinig realistisch" voor de Parijse directieleden. Die inschatting vloeit voort uit twee redenen.

"Het bestuur van PSG beseft maar al te goed dat ze op 15 maanden van het WK in Qatar een sensationele coup kunnen realiseren", zegt de Franse toonaangevende sportkrant over PSG, dat teert op de centen uit Qatar.

Ook voor PSG zijn er financiële grenzen

De versoepelingen rond de Financial Fair Play kunnen een bondgenoot zijn voor PSG, maar L'Equipe ziet niet in hoe het loonbriefje van Messi nog kan worden toegevoegd aan dit plaatje.

PSG schat dat Messi 80 miljoen euro (bruto) per jaar zou kosten, maar dat past niet meteen in het budgettaire plan voor 2021-2022 dat PSG onlangs heeft gepresenteerd bij de bevoegde instanties.

De factor Kylian Mbappé

En dan is er nog een tweede obstakel: "Bij PSG is het verlengen van Kylian Mbappé (22) de absolute prioriteit, veel meer dan zich op Lionel Messi te storten."



Het Franse goudhaantje gaat zijn laatste contractjaar in, maar onderhandelingen over een nieuwe verbintenis slepen al een tijd aan. Met Mbappé lijkt PSG de toekomst in handen te hebben. Zetten ze die op het spel voor Messi?

Begin juni speelde sterke man Nasser Al-Khelaïfi in tempore non suspecto - of toch voor de buitenwereld - al in op het thema: "Alle grote spelers willen naar PSG komen. Ik herhaal: alle grote spelers, en dan zeg ik dat niet om Messi ter sprake te brengen."

"Maar het is niet mogelijk om hen allemaal te strikken, ook al omdat we al over zeer goede spelers beschikken. Al blijft Messi natuurlijk een geweldige speler."