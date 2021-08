Lavreysen kroont zich tot olympische sprintkoning na Nederlands onderonsje

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland stonden enkele dagen geleden nog samen op het hoogste schavotje na de teamsprint. De twee Nederlanders zijn kamergenoten op de Olympische Spelen en mochten vrijdag onder elkaar uitvechten wie ook met een individuele gouden medaille naar huis zou mogen.

In de eerste heat in de finale zette de 24-jarige Lavreysen als eerste aan, maar Hoogland - de vriend van keirinkampioene Shanne Braspenninckx - kwam er nog over.

Hoogland zette Lavreysen, de regerende wereldkampioen, in de tweede race onder druk door al voor de bel een flink gat te slaan. Lavreysen moest flink aan de bank, maar knalde op de streep nog voorbij Hoogland.

In de beslissende derde heat leek de vermoeidheid door te wegen bij Hoogland. Lavreysen nam de kop in de laatste bocht, Hoogland was niet meer bij machte om te reageren. Goud dus voor Lavreysen, zilver voor Hoogland.

Lavreysen blijft met deze gouden plak ook op koers voor een hattrick. Na goud op de teamsprint en goud op de individuele sprint mikt hij ook nog op winst in de keirin.