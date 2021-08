Kompany over uitblinker Refaelov: "We moeten hem fit, scherp en jeugdig houden"

Anderlecht legde Laçi (Alb) gisteren in de voorrondes van de Conference League over de knie met 0-3 . "Het is kwestie van er te staan als je er moet staan", reageerde Vincent Kompany na afloop.



"0-3 is een goede uitgangspositie. 1 of 2 doelpunten meer hadden misschien iets meer rust gebracht voor de terugmatch. Nu vind ik het wel jammer dat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen."



Kompany bewierookte ook Lior Refaelov, die 2 assists en 1 goal uit zijn mouw schudde. "Zijn voorzetten en hoekschoppen waren van goede kwaliteit, dat is ook Liors sterkte."



"We moeten hem fit, scherp en jeugdig houden. Daar moet wel een idee achter zitten, want anders lukt dat niet. Ik spreek uit ervaring, want ik heb zelf in zijn situatie gezeten."