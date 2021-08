Kleine oogjes bij de Red Lions: "Met wat muziek en drank maak je snel vrienden"

Alexander Hendrickx: "Genieten van elk uur dat je wakker bent"

Een korte nacht was het voor de Red Lions. Bij een gouden medaille hoort nu eenmaal een stevig feestje. Laat dat nu iets zijn voor Alexander Hendrickx, een van de uitblinkers op dit toernooi. "Ik heb een uurtje geslapen", zegt Hendrickx met kleine oogjes.

"Een uur is genoeg in deze tijden. Slaap is totaal niet belangrijk. Je moet genieten van elk uur dat je wakker bent. En ik wil zo lang mogelijk wakker blijven, zo veel mogelijk wakker zijn en met iedereen vieren."

"Het was een heel plezante avond. De discotheken waren jammer genoeg niet open. Maar we hebben toch een leuk feestje gebouwd, in de mate van het mogelijke natuurlijk. Ik ben twee uur geleden gaan slapen en een uur geleden wakker geworden. Het was een kort nachtje."



Feest bij de olympische ringen

Na de wedstrijd tegen Australië zijn de festiviteiten bijna meteen gestart bij de Lions."Het is begonnen in onze vergaderzaal", beschrijft Hendrickx het begin van de nacht. "Daarna zijn we naar de olympische ringen gegaan en hebben we met andere atleten die daar waren een muziekje gespeeld en wat liggen lachen."

"Met de olympische kampioen muurklimmen onder anderen. Daar hebben we een leuk feestje mee gevierd. Een sympathieke gast die Spanjaard. Als je een beetje muziek en een beetje drank meehebt, maak je snel vrienden."

De Red Lions zochten ook in het midden van het feestgedruis wat verkoeling. "We hebben nog gezwommen in een fontein", bekent Hendrickx. "Ik weet niet of dat mocht, maar we hebben het wel gedaan."

Die medaille is mijn toegangsticket tot alles. Ik houd ze heel de dag aan Alexander Hendrickx

"Is er een parade? Mogen we dan weer op het balkon?"

"Het is genieten van elke seconde nu. Als je met die medaille door het dorp loopt, feliciteert iedereen je. Dat is leuk. Die medaille is een beetje mijn toegangsticket tot alles, ik houd ze heel de dag aan."

Ook Nafi Thiam was van de partij. "We hebben haar 800m eerst nog gezien op een klein telefoontje. Wat later, toen wij al aan het feesten waren, kwamen zij en Noor (Vidts) ook aan."

De Lions worden zaterdag uitgebreid gevierd in hartje Brussel. Dat brengt herinneringen naar boven bij Hendrickx. "Is er een parade? Mogen we dan weer op het balkon?"

Felix Denayer: "Heb de zon nog weten opkomen"