Kim Gevaert na goud voor Nafi Thiam: "Zag de zware last van haar schouders vallen"

"Ik herken de situatie nog van in mijn periode. Je houdt je sterk tot het moment van die wedstrijd, maar nadien valt de druk weg. Dan kan kan de emotie de bovenhand nemen. Het is voor atleten in de huidige tijd van sociale media misschien nog moeilijker om zich af te sluiten, het is niet simpel om rust te vinden."

Naast Thiam deed ook de jonge Noor Vidts het geweldig: "Noor is een heel ander type dan Nafi, ze is een stuk sneller in de loopnummers. Ze heeft ongetwijfeld van die eerste ervaring kunnen genieten, een beetje zoals dat voor Nafi in Rio het geval was."

Naast Thiam en Vidts had Kim Gevaert het ook nog over de Belgian Cheetahs die morgen de finale van de 4x400 meter lopen: "Het is een hele speciale discipline. Op papier is het podium zeer lastig, maar zeg nooit nooit. Er kan altijd vanalles gebeuren."

Het zal wel zonder de geblesseerde Cynthia Bolingo moeten gebeuren: "Het is zo jammer dat ze haar fantastische vorm niet heeft kunnen tonen in Tokio. Daarnaast is het ook zonde voor de Cheetahs, Cynthia is nog altijd hun snelste loopster."