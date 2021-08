Karl Vannieuwkerke blikt dagelijks terug op de prestaties van Team Belgium in Tokio. Ook vandaag ontvangt hij twee gasten in zijn olympische zomerbar in Oostende. Jasper De Buyst neemt het baanwielrennen onder de loep, Axelle Dauwens schat de kansen van de estafetteploegen in. Kijk vanaf 21.15 uur naar "Van hier tot in Tokio" op Eén of via de livestream.