Heropleving voor Team USA na dramatische start: "Durant neemt team op zijn rug"

Morgenochtend om 4.30 uur bikkelen de Verenigde Staten en Frankrijk om olympisch basketbalgoud. Na een dramatische voorbereiding en dito start (uitgerekend tegen Frankrijk), leek de VS zijn eigen ruiten in te gooien. Maar superster Kevin Durant was dé exponent van een heerlijke heropleving. Basketbalcommentator Dennis Xhaët analyseert het fenomeen Durant.

Na de oplawaai in hun openingsmatch tegen Frankrijk, rechtte Team USA de rug met monsteroverwinningen tegen Iran en Tsjechië. in de groepsfase en in de knock-outfase mochten ook Spanje en Australië niet te veel hoop koesteren. “Ze hebben hun ritme gevonden. Het is echt een ploeg die gegroeid is in het toernooi. En dan is er uiteraard nog Kevin Durant. Hij heeft op een bepaald moment beslist: “Ik neem de ploeg bij de hand en iedereen mag op mijn rug springen”." "Hij heeft nog eens getoond waarom hij tot de beste vijftien spelers aller tijden behoort. Hij is een absoluut fenomeen. Dat hebben we nog nooit gezien en zullen we hierna ook nooit meer zien.” “Durant doet het eigenlijk al jaren voor de VS. Elf jaar geleden was hij MVP op het WK en in Rio en Londen was hij topscoorder van het team. Hij is al heel belangrijk geweest voor die ploeg.”

Je kan je afvragen of Durant een betere scoorder is dan Michael Jordan of Kobe Bryant? Eigenlijk wel, Durant valt niet af te stoppen. Zijn reikwijdte is enorm. Je kan daar gewoonweg niet aan als hij zijn shot probeert weg te krijgen. Hij is te groot, te snel, te vloeiend, te goed. Dennix Xhaët

Wat maakt Durant nu zo speciaal? “Wel, iedereen die ooit naast Tomas Van Den Spiegel heeft gestaan, weet dat dat een grote mens is. Durant is even groot als Tomas. Officieel is hij 2,08 meter, maar dat is larie."

"Tijdens de NBA Finals heeft Tomas nog naast hem gestaan en zij zijn exact even groot. Durant is dus 2,14 meter groot. Die heel grote spelers verwachten we onder de ring. Dat zijn normaal spelers die met hun rug naar de ring spelen.”

“Hij is zo groot, maar hij speelt als iemand van 1,96 meter. Hij heeft alles: hij is zo vloeiend, speelt rond de perimeter, kan driepunters shotten en is ook mid range heel goed. Elk aspect van het spelletje beheerst hij. Hij is de meest veelzijdige speler ooit."

"Je kan je afvragen of hij een betere scoorder is dan Michael Jordan of Kobe Bryant? Eigenlijk wel, Durant valt niet af te stoppen. Zijn reikwijdte is enorm. Je kan daar gewoonweg niet aan als hij zijn shot probeert weg te krijgen. Hij is te groot, te snel, te vloeiend, te goed.”

"Geen enkele ploeg heeft meer assists dan de VS. Dat is veelzeggend."

“Voor de VS is het echt belangrijk dat er zo’n superster was die zei dat hij zou meegaan naar deze Spelen. Het is heel duidelijk dat dit zijn ploeg is." "In de eerste matchen probeerden ze de bal te laten rondgaan, waarbij iedereen beurtelings zijn shot pakte. Nu weet Durant wanneer hij het moet overnemen. Hij krijgt ook groen licht van de coach om te doen wat nodig is voor deze ploeg." Durant heeft op deze Olympische Spelen de scepter van Amerikaanse topschutter op Olympische Spelen overgenomen van Carmelo Anthony. “En dat op maar drie Olympische Spelen. Eigenlijk is het straf dat hij nog maar vier keer topschutter is geweest in de NBA." "Dat zegt iets over zijn spel. Hij wil niet per se altijd 50 punten maken en dé man zijn. Terwijl hij met sprekend gemak elke match 35 punten zou kunnen maken als hij wil. Maar zijn spel is veel meer dan scoren alleen. Hij wil zich schikken naar zijn ploeg.”

Ze hebben de goeie flow gevonden en dan hebben ze met Durant nog iemand die op een bepaald moment kan zeggen: “Ik duw je weg en nu ga ik het alleen doen." Dan ben je bijna onoverwinnelijk.

Is de sterkere rol van Durant de enige reden van de Amerikaanse groei op dit toernooi? “Nee, Booker, Middleton en Holiday spelen ook een belangrijke rol. In de eerste match waren zij nog geen twee dagen in Tokio, omdat ze enkele dagen eerder nog de NBA-finale aan het spelen waren. Zeker Holiday, de spelverdeler van kampioen Milwaukee, maakt defensief een gigantisch verschil."

"Je ziet dat er nu ook veel meer automatismen zijn. Geen enkele ploeg heeft meer assists dan de VS. Dat is veelzeggend, want er wordt vaak gezegd dat die ploeg teert op individuele kwaliteiten. Het begint meer en meer te werken."

"Ze hebben de goeie flow gevonden en dan hebben ze met Durant nog iemand die op een bepaald moment kan zeggen: “Ik duw je weg en nu ga ik het alleen doen." Dan ben je bijna onoverwinnelijk."

