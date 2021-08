Elodie Ouédraogo: "Ook zonder Jonathan zijn Tornados outsider voor medaille"

"Het is gekkenwerk om te blijven doorlopen", weet Elodie Ouédraogo. "Hij voelde het al op 200m. Zijn hamstring wordt zo zwaar belast en heel zijn lichaam verzuurt, ik zou niet graag in zijn plek lopen op dat moment."

Jonathan verbeet de pijn en bezorgde België een finaleplek. "Maar we zitten wel met geblesseerde tweelingsbroers", poneert Karl Vannieuwkerke.

"Het dream team kunnen we nu niet meer aan de start brengen", reageert Ouéddraogo. "Anderzijds is Alexander Doom bezig aan een fantastisch seizoen, ook Jonathan Sacoor doet het erg goed. Kevin zal als laatste lopen. Het gaat erop of eronder zijn morgen."

De kans dat we Jonathan Borlée morgen aan de start zien, lijkt klein. "Neen, dat zeker niet. Ik denk dat het om een scheur in de hamstrings gaat. De vraag is hoe groot die scheur is. Maar ook zonder hem blijven ze een outsider voor de medaille morgen."