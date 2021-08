Diskwalificatie Sebastian Vettel wordt maandag in beroep behandeld

Vettel kwam zondag op de Hungaroring in Boedapest als tweede over de streep, maar werd uit de uitslag geschrapt omdat hij te weinig brandstof in de tank overhield.



Volgens de regels van de Formule 1 moet een bolide na de finish nog ten minste 1 liter benzine bevatten. De wagen van Vettel bleek bij meting nog slechts 0,3 liter over te hebben. Een liter is nodig om te bepalen of de gebruikte brandstof aan de regels voldoet.

Volgens de data van Aston Martin was er nog 1,74 liter in de wagen. De renstal tekende na afloop van de GP dan ook beroep aan tegen de schorsing. Maandag zal het team via een videoconferentie zijn argumenten kunnen voorleggen.

De Fransman Esteban Ocon (Alpine) won de GP van Hongarije. De Britse wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) schoof door de diskwalificatie van Vettel op naar de tweede plaats, de Spanjaard Carlos Sainz Jr (Ferrari) naar de derde.